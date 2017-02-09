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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 10:52 BJT

芝加哥期市：大豆期货自两周高点回落，市场等待美国农业部报告

    路透悉尼2月9日 - 美国大豆期货周四录得四个交易日来首次下跌，自上日触及的两周高点回落，在广受关注的美国农业部报告发布前交易商纷纷平仓。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约跌0.33%至每蒲式10.55-1/4美元。周三涨1.5%，触及1月24日以来最高价每蒲式耳 10.59-3/4美元。
    
    主力玉米合约跌0.34%至每蒲式耳3.69-1/2美元。上日涨0.6%，触及1月24日以来最高水平3.71美元。

    主力小麦期货合约跌0.7%至每蒲式耳4.31-3/4美元，周三收盘涨0.4%。
    
    外界猜测，中国已从美国购买几艘大豆船货，这支撑了大豆价格。中国的大豆进口量占全球大豆出口量的近三分之二。
    
    美国农业部将在周四稍后公布月度农作物供需报告。路透访问的分析师称，农业部料将下调对美国和全球大豆期末库存的预估，并对玉米和小麦预估做出小幅调整。
 以下为0210GMT报价：
 合约       价格       变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                       跌%     动均值   
 CBOT小麦   431.75     -0.75   -0.17%  +1.29%  412.31   58
 CBOT玉米   369.50     -1.25   -0.34%  +3.14%  355.98   60
 CBOT大豆   1055.25    -3.50   -0.33%  +1.44%  1026.71  61
 CBOT稻米   9.56       $0.00   +0.00%  -4.26%  $9.78    47
 WTI原油    52.51      $0.17   +0.32%  -0.94%  $52.36   44
 汇率                                                   
 欧元/美元  $1.068     $0.008  +0.75%  +0.37%           
 美元/澳元  0.7620     0.015   +1.94%  +1.61%           
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 于春红/陈宗琦)
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