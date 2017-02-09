芝加哥期市：大豆期货自两周高点回落，市场等待美国农业部报告

路透悉尼2月9日 - 美国大豆期货周四录得四个交易日来首次下跌，自上日触及的两周高点回落，在广受关注的美国农业部报告发布前交易商纷纷平仓。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约跌0.33%至每蒲式10.55-1/4美元。周三涨1.5%，触及1月24日以来最高价每蒲式耳 10.59-3/4美元。 主力玉米合约跌0.34%至每蒲式耳3.69-1/2美元。上日涨0.6%，触及1月24日以来最高水平3.71美元。 主力小麦期货合约跌0.7%至每蒲式耳4.31-3/4美元，周三收盘涨0.4%。 外界猜测，中国已从美国购买几艘大豆船货，这支撑了大豆价格。中国的大豆进口量占全球大豆出口量的近三分之二。 美国农业部将在周四稍后公布月度农作物供需报告。路透访问的分析师称，农业部料将下调对美国和全球大豆期末库存的预估，并对玉米和小麦预估做出小幅调整。 以下为0210GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 431.75 -0.75 -0.17% +1.29% 412.31 58 CBOT玉米 369.50 -1.25 -0.34% +3.14% 355.98 60 CBOT大豆 1055.25 -3.50 -0.33% +1.44% 1026.71 61 CBOT稻米 9.56 $0.00 +0.00% -4.26% $9.78 47 WTI原油 52.51 $0.17 +0.32% -0.94% $52.36 44 汇率 欧元/美元 $1.068 $0.008 +0.75% +0.37% 美元/澳元 0.7620 0.015 +1.94% +1.61% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 于春红/陈宗琦)