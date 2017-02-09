韩国金融市场：韩元与韩股保持平静，在美日领导人会晤前市况谨慎

路透首尔2月9日 - 韩国韩元/美元 几近持平，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周进行的会晤料将对金融市场有很大影响，市场人士谨慎持仓。 0214GMT，韩元/美元 报1,146.8韩元，较周三收盘价1,147.2几无变化。 “会晤结果传出后，日圆可能大幅波动，韩元对此类汇率波动的反应或许也会敏感，”新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong说。 韩股也接近持平，韩国综合股价指数 报2,068.81点。 外资料连续第三个交易日卖超韩股，接近午盘时已卖超555亿韩元(4,844万美元)的韩股。 钢铁制造商浦项钢铁(POSCO) 一度上涨2.2%，而芯片(晶片)制造商SK海力士 一度跌3.5%。 涨跌股数量基本持平，分别为377和408。 韩国三年期公债3月合约 涨0.03点，报109.61。 0214GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,146.8 1,147.2 日圆/韩元 10.2048/92 10.2189 韩国公债期货 * 109.61 109.58 韩国综合股价指数 2,068.81 2,065.08 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 艾茂林/张若琪/王颖)