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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 10:48 BJT

《汇市简讯》美元指数略走高，技术面整体呈中性

0242GMT，

* 美元指数在亚洲市场小涨0.1%，昨日几无变动

* 主要市场表现平淡：E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货上升0.3%，日股日经指数小跌0.1%，日本以外亚股上升0.3%

* 动能指标攀升，5日、10日和20日移动均线冲突，技术面整体呈中性

* 需收在2017年跌势的38.2%回档位100.98上方，才能令技术信号转为利多

* 稍早低位100.19和伦敦市场高点100.64分别为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2kJxXFe (完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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