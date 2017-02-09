《汇市简讯》美元指数略走高，技术面整体呈中性

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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* 美元指数在亚洲市场小涨0.1%，昨日几无变动
* 主要市场表现平淡：E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货上升0.3%，日股日经指数小跌0.1%，日本以外亚股上升0.3%
* 动能指标攀升，5日、10日和20日移动均线冲突，技术面整体呈中性
* 需收在2017年跌势的38.2%回档位100.98上方，才能令技术信号转为利多
* 稍早低位100.19和伦敦市场高点100.64分别为初步支撑位/阻力位
* 图表：reut.rs/2kJxXFe (完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。