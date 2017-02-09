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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 11:00 BJT

台湾股市：触及逾20个月盘中最高水平，台积电等电子股跳涨

路透台北2月9日 - 台湾股市周四盘中飙涨至逾20个月高位，追随亚洲市场走势，台积电等电子出口股领涨。

0212GMT，台湾加权股价指数涨0.49%至9,589.88点，创2015年6月初以来盘中最高水平。

年初至今，大盘已上涨4%左右，因道琼斯工业平均指数今年突破20,000大关后，投资者人气大振。

电子类指数涨0.77%，金融保险类指数上涨0.26%。

全球晶圆代工龙头台积电攀升近1%。台湾准系统大厂鸿海精密涨1%。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 张若琪/陈宗琦)
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