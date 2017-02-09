台湾股市：触及逾20个月盘中最高水平，台积电等电子股跳涨

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透台北2月9日 - 台湾股市周四盘中飙涨至逾20个月高位，追随亚洲市场走势，台积电等电子出口股领涨。
0212GMT，台湾加权股价指数涨0.49%至9,589.88点，创2015年6月初以来盘中最高水平。
年初至今，大盘已上涨4%左右，因道琼斯工业平均指数今年突破20,000大关后，投资者人气大振。
电子类指数涨0.77%，金融保险类指数上涨0.26%。
全球晶圆代工龙头台积电攀升近1%。台湾准系统大厂鸿海精密涨1%。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 张若琪/陈宗琦)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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