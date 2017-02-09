制药产业：美上诉法院暂缓执行Regeneron和赛诺菲禁售一降脂药的判令

路透2月8日 - 美国一家上诉法院周三暂停执行一项判令。该判令禁止制药商Regeneron Pharmaceuticals和赛诺菲(Sanofi SA)销售其降胆固醇药物Praluent，两家公司随后提出上诉。

此前另一家制药商安进(Amgen)指控上述两家公司侵犯其专利并胜诉，因此一名联邦法官判令禁止销售Praluent。该判令原本定于2月21日生效。

Regeneron法律总顾问Joseph LaRosa在声明中称，该公司将在上诉过程中继续据理力争。

赛诺菲发言人Ashleigh Koss在电邮中表示，该公司对该判令被暂停执行感到高兴，“因为美国的患者在上诉期间仍可得到这种重要的药物。”

安进发言人Kristen Davis在电邮中指出，该公司尊重法院决定，但相信能在Regeneron与赛诺菲的上述中再次取胜。(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)