企业并购：美国法院阻止Anthem及信诺合并案，对行业整合构成打击

路透2月8日 - 针对美国健康保险商Anthem Inc对规模偏小同业信诺(Cigna Corp)的540亿美元拟议并购案，美国一位联邦法官周三予以反对，破坏了这场前所未有的美国健康保险业整合努力。

美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官Amy Berman Jackson周三发出反对裁决，称该项合并案会令本就已高度集中的市场进一步恶化，并可能引发涨价。

Anthem及信诺两家公司发言人均不予置评。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)