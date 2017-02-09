企业并购：美国法院阻止Anthem及信诺合并案，对行业整合构成打击

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月8日 - 针对美国健康保险商Anthem Inc对规模偏小同业信诺(Cigna Corp)的540亿美元拟议并购案，美国一位联邦法官周三予以反对，破坏了这场前所未有的美国健康保险业整合努力。
美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官Amy Berman Jackson周三发出反对裁决，称该项合并案会令本就已高度集中的市场进一步恶化，并可能引发涨价。
Anthem及信诺两家公司发言人均不予置评。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。