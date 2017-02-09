香港个股：亚洲水泥要求山水水泥召开股东特别大会，包括押后配售建议表决

路透香港2月9日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团称，接获股东之一的亚洲水泥要求函件，要求公司在2月13日或之前召开股东特别大会，以考虑其提出的几项决议案，包括押后稍后举行就配售建议进行表决的特别股东大会。

山水水泥原定在2月17日举行股东特别大会，就寻求股东特别授权配售新股进行表决。公司表示，＂无法猜测要求者选择在临近股东特别大会的时机，作出要求的动机，而公司因而并未就此做出任何猜想。＂

亚洲水泥通过其控制的多间公司（合共持有山水水泥约10.49%已发行股本），向山水水泥发出的要求函件提出，要求董事会召开股东特别大会，以考虑及酌情通过数项决议案为普通决议案，主要包括：委任独立财务顾问根据公司最新财务资料就通函项下拟进行的交易的条款是否公平及合理；动议董事会在举行任何为考虑建议交易的股东大会前，考虑建议交易的利弊，并提供最新财务资料；动议指示董事会不可召开及/或举行任何股东大会以考虑建议交易，直至补充通函及独立财务顾问信函均已获出具及本公司的股东已获提供充足的时间考虑该等文件为止；押后由山水水泥的股东或董事会此前召开的任何股东大会，包括股东特别大会。

山水水泥表示，有关建议配售之第一份公告及通函已分别于去年9月12日及12月30日刊发，即分别距要求函件日期137日及28日。公司无法猜测要求者选择于临近股东特别大会的时机作出要求的动机。

不过，公司表示，董事会将遵守组织章程大纲及细则，并于要求函件送达之日起计21日内发出股东特别大会通告，而该大会根据组织章程大纲及细则将于下一个21日内召开。（完）

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