中国农业：2016/17年度玉米消费量预估21,122万吨，进口量80万吨--农业部

路透北京2月9日 - 中国农业部发布最新预测，将2016/17年度玉米消费量预估调增至21,122万吨，其中玉米工业消费量比上月预测数调增50万吨，主要原因是玉米加工企业开工率回升超过预期。

中国农业信息网周四发布农业部专家撰写的“2月中国农产品供需形势分析”报告并称，预测2016/17年度中国玉米进口量80万吨，比上月预测数调减20万吨，主要原因是中国取消玉米临时收储后，国内外玉米价格逐渐持平。

报告指出，尽管全球玉米供求形势宽松，但波罗的海干散货运价指数持续上升，导致进口玉米到岸税后价上涨，2017年1月份进口配额内1%关税的国外玉米运抵中国南方港口的到岸税后价每吨1,700元人民币，比国内玉米到港价高120元，预测2016/17年度中国进口玉米到岸税后均价将在每吨1,650-1,750元区间徘徊。

大豆方面，本月预测2016/17年度，中国大豆单产每公顷1,758公斤，比上月预测数调增10公斤，主要原因是黑龙江省东部地区大豆生长期气候较好，大豆产量高于预期，抵消了一部分受旱灾地区的单产下降；受单产调增影响，中国大豆总产量1,257万吨，比上月预测数调增7万吨。

调查显示，2016/17年度国产优质大豆数量较预期偏少，直接用于饲料的大豆数量增加，大豆损耗及其它类消费量258万吨，比上月预测数调增10万吨。期末结余量由上月预测的减少216万吨调整为减少219万吨。

棉花方面，本月预测2016/17年度中国棉花播种面积为3,100千公顷，单产每公顷1,523公斤，总产量为472万吨，生产情况不作调整；维持年度进口量预测数90万吨不变。

2016年三季度以来，全球经济形势明显好转，美、欧、日等世界主要经济区域经济指标有所向好，棉花消费好于预期，棉花消费量本月调增5万吨，至759万吨；期末库存量下降至913.4万吨，较上月预测数下降5万吨。

报告并援引中国糖业协会统计数据显示，截至1月底，中国已产糖454万吨，比上年度同期增长33万吨，增幅7.8%。

而由于本年度食糖价格涨幅较大，蔗农扩种意愿明显增强，留种量的增加可能会在一定程度上造成本年度甘蔗入榨量减少，进而影响食糖产量，具体影响程度有待进一步观察。

“本月2016/17年度中国食糖产量预测数仍保持990万吨；食糖消费量1500万吨，也与上月预测相同，”报告称。（完）

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