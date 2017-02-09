香港个股：兴业太阳能计划发行2.6亿美元两年期优先票据，息率7.95%

路透香港2月9日 - 中国太阳能设备及发电企业--兴业太阳能周四称，计划发行本金总额2.6亿美元的两年期优先票据，息率7.95%。

据公告，本次发行所得款项净额约2.55亿美元，其中一部分将于交割时存放于利息储备账户，余额用于再融资、偿还现有境外债券及一般企业用途。

票据的发售价为本金额的100%，2019年2月15日到期，每半年付息一次。中银国际亚洲、香港上海汇丰银行及国泰君安证券（香港）担任票据发行的联席全球协调人。

兴业太阳能于2016年上半年录得收入27.2亿元人民币，净利3.2亿元。该公司正在筹划分拆其持股90.1%的兴业新材料于创业板独立上市，后者主要从事铟锡氧化物导电膜、聚合物分散液晶膜（智能薄膜）等生产及销售。

香港时间11:28，该股升2.82%，报4.01港元。（完）

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