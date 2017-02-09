《国际主要央行公开市场操作一览》--2月9日

路透上海2月9日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

2/8 隔夜逆回购 -1,229.34 0.50%(固定利率)

2/7 隔夜逆回购 -1,316.59 0.50%(固定利率)

2/6 隔夜逆回购 -1,256.60 0.50%(固定利率)

2/3 三天逆回购 -1,173.61 0.50%(固定利率)

2/2 隔夜逆回购 -1,111.20 0.50%(固定利率)

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永久操作：

2/8 买入MBS 16.95 --

2/7 买入MBS 11.23 --

2/7 买入MBS 6.13 --

2/6 买入MBS 14.83 --

2/3 买入MBS 11.94 --

2/2 买入MBS 17.73 --

《本周主要新闻》

--美国费城联储总裁哈克表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美联储3月会议再次升息持开放态度。“我仍支持今年升息三次，当然有一个重要前提，取决于经济以及政府政策如何演变，”哈克称。“我认为3月可以考虑再升息25个基点。”

-- 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发布声明，解释他在1月投票支持保持利率不变的理由，称宁可让政策太宽松，也不要太收紧；卡什卡利称政策适度宽松，鉴于经济正在向联储目标靠近，这样是合适的

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/8 七天期反向交易 2.35亿美元 1.16%(固定利率)

2/7 七天期反向交易 295.988 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。德拉吉在听证会上表示，通胀可能正在上升，但主要是因油价上涨的一次性影响，如果认为是暂时性的，欧洲央行将不会对此作出任何反应。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 326,590

上周三 331,220

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当期变化 -4,630

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行将继续实施“强有力的”货币宽松举措，以促使通胀率加速升向2%的目标水平。他称，当前状况离实现该目标还有一段距离。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,563亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,561亿台币，发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二发行2,409.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,377.5亿台币，发行余额增32亿台币。

--台湾央行周一发行5,121亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,121.5亿台币，发行余额减0.5亿台币。(完)