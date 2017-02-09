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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 15:40 BJT

台湾债市：10年新债殖利率跟进美债微收低，但在1.10%已遭初步阻力

    * 10年新债发行前交易殖利率微收低
    * 受美债气氛偏多带动惟追价力道减弱
    * 106/4殖利率明日区间料在1.09-1.13%

    路透台北2月9日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低；
交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率连日收跌逼近颈线位置，带动台债气氛区间偏多
，惟106/4殖利率盘中低测1.10%整数关卡未能有效站稳，令追价力道减弱并收敛该券殖利率
跌幅。
    
    他们并指出，10年新券106/4空单量上日增至47亿台币，相较于该券300亿台币的发行量
仍算温和，且106/4发行前交易以来殖利率跌幅也大，料该券暂在现有低档区间整理，后续
观望美债后市提供指引。
   
    〞我觉得应该不会跑太远，毕竟前几天殖利率已经跌很多了。〞一位大型证券交易员说
。 
    
    另位大型银行交易员也称，今日106/4殖利率向下测试1.10%未果，预料后面还会经历几
番挑战、不会一次就闯关成功，目前该券在1.10%下方要持续做多，需要有其他利多发酵，
而短线从区间低位反弹不能升破1.125%，否则多方线型就会遭受破坏。
    
    交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.09-1.13%；五年券106/2期公债
在0.80-0.83%。 
    
    美国公债收益率周三跌至数周最低水准，五年期公债收益率触及12月8日来最低，因避
险意愿和技术性头寸调整，促使投资者买入美国公债。10年期公债收益率则收
在2.3510%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                      -0.60     0.8060%   0.7990-0.8105%     28.00
  10   106/4                      -0.87     1.1158%   1.0950-1.1210%    131.50
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.1600%
   5     106/2                       0.8060%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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