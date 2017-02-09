台湾债市：10年新债殖利率跟进美债微收低，但在1.10%已遭初步阻力

* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 受美债气氛偏多带动惟追价力道减弱 * 106/4殖利率明日区间料在1.09-1.13% 路透台北2月9日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低； 交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率连日收跌逼近颈线位置，带动台债气氛区间偏多 ，惟106/4殖利率盘中低测1.10%整数关卡未能有效站稳，令追价力道减弱并收敛该券殖利率 跌幅。 他们并指出，10年新券106/4空单量上日增至47亿台币，相较于该券300亿台币的发行量 仍算温和，且106/4发行前交易以来殖利率跌幅也大，料该券暂在现有低档区间整理，后续 观望美债后市提供指引。 〞我觉得应该不会跑太远，毕竟前几天殖利率已经跌很多了。〞一位大型证券交易员说 。 另位大型银行交易员也称，今日106/4殖利率向下测试1.10%未果，预料后面还会经历几 番挑战、不会一次就闯关成功，目前该券在1.10%下方要持续做多，需要有其他利多发酵， 而短线从区间低位反弹不能升破1.125%，否则多方线型就会遭受破坏。 交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.09-1.13%；五年券106/2期公债 在0.80-0.83%。 美国公债收益率周三跌至数周最低水准，五年期公债收益率触及12月8日来最低，因避 险意愿和技术性头寸调整，促使投资者买入美国公债。10年期公债收益率则收 在2.3510%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -0.60 0.8060% 0.7990-0.8105% 28.00 10 106/4 -0.87 1.1158% 1.0950-1.1210% 131.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1600% 5 106/2 0.8060% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)