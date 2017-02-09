日本股市：日经指数早盘收低，受累于日圆在美日首脑会晤前走高

路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。

日经指数早盘收低0.2%，报18,971.46点。

美元兑其他主要货币周四早盘下跌，兑日圆徘徊在10周低位附近，此前美国公债收益率下滑，因投资者寻求避险。

日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。

市场对周四公布的日本核心机械订单数据反应不大。日本12月核心机械订单增幅胜过预期，一改前月下滑的局面，而且本季料将再度增长。这是资本支出将加快增长的良好迹象。

日立 下跌7%，此前三菱重工业要求日立支付897亿兰特(66.8亿美元)，以因应南非电厂合资项目的相关成本。

Nisshinbo Holdings Inc跌3.9%，此前日经新闻报导，该企业放弃在墨西哥建设生产汽车制动材料的新厂，因特朗普试图重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)。

软银集团 逆市上涨2.6%，此前公布10-12月当季营业利润大增71%至2,957亿日圆，高于汤森路透Starmine SmartEstimate预估的2,463亿日圆。