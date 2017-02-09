《全球汇市》美元小幅反弹，但涨势受制于美国公债收益率下滑

* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 美债收益率陷入周三创下的数周低点附近。 本周投资人购买美债的热情升温，因对美联储3月升息的预期下降。 欧洲政局的不确定性也提振了美国公债。最近民调显示，德国总理梅克尔在今年选举中将落后于德国社民党的一名候选人。民调还显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的支持率在上升。勒庞主张让法国退出欧盟。 美债收益率下跌打击美元，同时来自欧洲的地缘政治担忧增强了避险货币日圆的需求，也拖累美元兑日圆下跌。 如果美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周五进行两日会谈时重申反对强势美元，日圆可能会进一步上涨。 “在政治乱象背景下，特朗普或选择对日本采取强硬立场。这样的话，特朗普对中国也会态度强硬，”IG Securities的Ishikawa称。 美国总统特朗普及其一名高级经济顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。 汇市对日本公债市场的形势也保持着谨慎，日债收益率上周升至一年高位，后来日本央行通过一系列购债操作才遏制了其升势。 美元兑日圆去年稳步走强，因预期美国和日本的利差将会扩大。上周日本收益率上升挑战了这一趋势，令美元受挫。 “近期日本公债的波动已经给外汇市场又平添担心。这有点出人意料，因为没什么人认为日本公债会扮演这样的角色，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata说。 “不过，虽然这类风险事件可能招来日圆买盘，但不大可能形成长期趋势，因我们必须时时记着，全球经济正在稳步扩张。” 新西兰元/美元 跌0.8%报0.7201美元，脱离本周稍早触及的三个月高点0.7375。 新西兰元下跌，此前新西兰央行如预期所料将指标利率维持在纪录低位1.75%不变，暗 示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。 澳元兑美元 最新报0.7615，日内跌0.4%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0691 1.0697 -0.06 +1.69 1.0513 美元/日圆 112.03 111.93 +0.09 -4.14 116.87 欧元/日圆 119.82 119.73 +0.08 -2.70 123.14 美元/瑞郎 0.9946 0.9943 +0.03 -2.28 1.0178 英镑/美元 1.2516 1.2537 -0.17 +1.46 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3143 +0.00 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8474 6.8414 +0.09 -1.80 6.9726 澳元/美元 0.7623 0.7645 -0.29 +5.65 0.7215 新西兰元/美元 0.7200 0.7264 -0.88 +3.73 0.6941 澳元/日圆 85.440 85.560 -0.14 +1.33 84.320 新西兰元/日圆 80.710 81.290 -0.71 -0.57 81.170 英镑/日圆 140.29 140.36 -0.05 -2.59 144.02 澳元/新西兰元 1.0584 1.0520 +0.61 +1.94 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/陈宗琦/李春喜/孙国玉/郑茵/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/张若琪/高琦/王丽鑫)