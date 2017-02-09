中国货币市场：逆回购仍未现身但隔夜供给依旧宽松，资金谨慎预期不改

路透上海2月9日 - 尽管中国央行公开市场逆回购操作连续第五日暂停，中国银行间市 场周四隔夜资金供给依旧宽松，因春节长假后现金仍在不断回流；不过市场对流动性的谨慎 预期未改，中长期资金价格仍在上行通道内。 “宽松，但还是仅限于隔夜，大家（谨慎的）预期比较一致，除邮储外，其他大行14天 以上的资金都很少。”华东一银行交易员称。 北京一基金公司交易员谈到，中长期资金虽然有一定的供给规模，但价格都相当高，“ 都是4点几、5%这样的，太贵了。” 中国央行周四公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为 保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续 第五日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,500亿元人民币。 上述银行交易员表示，央行对目前市场上的资金总量应心中有数，在目前总体供给还比 较充裕的情况下，继续暂停逆回购影响不大；但最近TLF（临时流动性便利）、MLF以及逆回 购会集中到期，央行肯定也会有相应对策保持流动性的相对平稳。 中国央行1月20日曾表示，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家 大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率 大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。按时间测算，此次操 作的到期日应落在下周。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到 期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。 三个月Shibor（上海银行间同业拆放利率）今日最新报4.1440%，较上日 续升逾3个基点，延续自去年11月以来持续上涨势头。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上 调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启 以来首次调高。 中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场 化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2381 2.2275 1.06 七天 2.4890 2.5684 -7.94 14天 2.8929 3.3287 -43.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3500 2.0050 134.50 七天 2.4450 2.4500 -0.50 14天 2.9800 2.8500 13.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2500 0.00 七天 2.6500 2.9000 -25.00 14天 3.0800 3.4600 -38.00 Shibor 其中:隔夜 2.2720 2.2765 -0.45 七天 2.6340 2.6330 0.10 三个月 4.1440 4.1094 3.46 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)