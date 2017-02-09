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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 12:08 BJT

中国货币市场：逆回购仍未现身但隔夜供给依旧宽松，资金谨慎预期不改

    路透上海2月9日 - 尽管中国央行公开市场逆回购操作连续第五日暂停，中国银行间市
场周四隔夜资金供给依旧宽松，因春节长假后现金仍在不断回流；不过市场对流动性的谨慎
预期未改，中长期资金价格仍在上行通道内。
            
    “宽松，但还是仅限于隔夜，大家（谨慎的）预期比较一致，除邮储外，其他大行14天
以上的资金都很少。”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金公司交易员谈到，中长期资金虽然有一定的供给规模，但价格都相当高，“
都是4点几、5%这样的，太贵了。”
     
    中国央行周四公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为
保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续
第五日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,500亿元人民币。
    
    上述银行交易员表示，央行对目前市场上的资金总量应心中有数，在目前总体供给还比
较充裕的情况下，继续暂停逆回购影响不大；但最近TLF（临时流动性便利）、MLF以及逆回
购会集中到期，央行肯定也会有相应对策保持流动性的相对平稳。
    
    中国央行1月20日曾表示，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家
大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率
大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。按时间测算，此次操
作的到期日应落在下周。
    
    据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到
期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。
    
    三个月Shibor（上海银行间同业拆放利率）今日最新报4.1440%，较上日
续升逾3个基点，延续自去年11月以来持续上涨势头。        
    
    继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上
调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启
以来首次调高。     
    
    中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场
化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。
    
       
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59               今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
   其中：隔夜                 2.2381    2.2275        1.06 
         七天                 2.4890    2.5684       -7.94 
         14天                 2.8929    3.3287      -43.58 
 上海证交所质押式回购利率                                  
      其中:隔夜               3.3500    2.0050      134.50 
           七天               2.4450    2.4500       -0.50 
          14天                2.9800    2.8500       13.00 
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                   2.2500    2.2500        0.00 
       七天                   2.6500    2.9000      -25.00 
      14天                    3.0800    3.4600      -38.00 
 Shibor                                                    
      其中:隔夜               2.2720    2.2765       -0.45 
           七天               2.6340    2.6330        0.10 
         三个月               4.1440    4.1094        3.46 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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