中国债市动态：期货暖意仍在金融债收益率续降，同业存单受青睐

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透上海2月9日 - 受收窄与现券基差等因素推动，国债期货周四早盘延续暖意，带动银行间债市现券同步向好，10年国开等主要券种收益率续降，幅度在3-4个基点(bp)左右，利率互换亦有相近幅度下行。
另外，长期资金的不确定性导致最近同业存单发行利率高企，不少AA+评级、三个月的同业存单发行利率已达到4.5%甚至更高，吸引短期投资需求，交易活跃度已超越金融债等主要券种。
华中一银行交易员称，早盘国开债收益率领跌，“国开比国债更活跃一些。现在是阶段性利空消化了一点，回来些也正常。”
交易员透露，10年国开债160213券最新成交约4.1275%，上日尾盘在4.16%附近；同期限国债160023最新成交在3.42%，上日尾盘为3.44%。
中国货币网数据显示，周三同业存单成交额逾1,200亿元人民币居当日成交量之首，政策性金融债不足千亿位列其后，二者占比分别为37%和30%，遥遥领先其他品种。
进出口行上午招标的一、三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.2967%、3.8632%、4.0175%和4.2256%。中债进出口行债到期收益率曲线中，上述期限最新收益率为3.3931%、3.9332%、4.0797%和4.2865%。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.095元，较上日结算价续涨0.34%；10年期国债主力合约T1706收报94.475元，较上日结算价涨0.59%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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