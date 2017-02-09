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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 16:36 BJT

更正-国际油市：美汽油库存下降提振油价上涨，但原油供应充沛令市场承压

(更正：因英文有误，内文第七段美国上周商业原油库存增加量改为“1,380万桶”，非“1,880万桶”)

路透新加坡2月9日 - 油价周四上涨，受益于美国汽油库存意外下滑，尽管原油供应充裕意味着油市仍承压。

0515GMT，布兰特原油期货报每桶55.41美元，较上日收盘上涨0.29美元或0.5%。

美国原油期货上涨0.26美元或0.5%，至每桶52.60美元。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周汽油库存下降86.9万桶至2.562亿桶，分析师原本预估为增加110万桶。

交易商表示，美国汽油库存意外减少，帮助推升了原油价格，但多数还称，油市供应充沛，这可能会阻碍油价进一步大幅上涨。

“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。

EIA周三称，美国上周商业原油库存增加1,380万桶至5.086亿桶。

高盛表示，燃油库存高企，以及美国原油产量上升，意味着油市将在一段时间内维持供应过剩状况。(完)
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