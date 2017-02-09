更正-国际油市：美汽油库存下降提振油价上涨，但原油供应充沛令市场承压

美国原油期货上涨0.26美元或0.5%，至每桶52.60美元。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周汽油库存下降86.9万桶至2.562亿桶，分析师原本预估为增加110万桶。

交易商表示，美国汽油库存意外减少，帮助推升了原油价格，但多数还称，油市供应充沛，这可能会阻碍油价进一步大幅上涨。