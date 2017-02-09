日本个股：东芝闪存业务售股案收到的报价最高达36亿美元--消息

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京2月9日 - 直接了解情况的消息人士告诉路透，日本东芝拟出售快闪记忆体(闪存)业务19.9%股份的计划，目前已收到一个达4,000亿日圆(36亿美元)的最高出价，另有其他竞购报价，最低的到2,000亿日圆。
求购者包括SK海力士、美光和贝恩资本(Bain Capital)等金融投资者。
消息人士表示，东芝正试图通过售股筹资约3,000亿日圆。由于未获授权向媒体发言，这名消息人士不愿具名。
东芝需要在3月底之前筹集资金，以弥补美国核业务高达数十亿美元的资产减记。
东芝一位发言人称，公司对售股过程详情不予置评。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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