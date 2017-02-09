日本个股：东芝闪存业务售股案收到的报价最高达36亿美元--消息

路透东京2月9日 - 直接了解情况的消息人士告诉路透，日本东芝拟出售快闪记忆体(闪存)业务19.9%股份的计划，目前已收到一个达4,000亿日圆(36亿美元)的最高出价，另有其他竞购报价，最低的到2,000亿日圆。