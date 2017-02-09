澳洲股市：小幅收高，AMP受削减业务风险计划激励股价劲扬

路透2月9日 - 澳洲股市周四小幅收高，受该国最大财富管理公司AMP Ltd涨势提振；AMP计划削减遭遇问题的寿险业务曝险，激励股价劲扬。

澳股S&P/ASX 200指数上涨0.2%或13.23点，收报5,664.6点。上日涨0.5%。

房地产公司GPT Group和Westfield Corp分别上涨3%和2.5%。

股市似乎从行业数据中获得了指引；数据显示，澳洲楼市依然稳健，尽管价格涨幅放缓。

AMP Ltd涨4%，之前该公司称希望为其寿险业务达成第二个再保险协议，以降低对这个困难业务的财务曝险。

保险公司Suncorp Group收盘涨近1%，之前该公司称将考虑出售其20亿澳元(15.2亿美元)的寿险业务。

涨幅较大的其他个股包括AGL Energy，跳涨4.4%，因有消息称该公司预计电价将进一步上涨，从而抵消其天然气业务的苦痛。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/杜明霞)