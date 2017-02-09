中国新债：国开行下周二招标增发至多190亿元三期债，期限3/7/10年

路透北京2月9日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(14日)招标增发 三期固息债，包括三年、七年和10年期，总额不超过190亿元人民币。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和2016年第13期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15期、2017年第一期和2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：30亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/7/10年固息 招标时间 3/7/10年：2月14日09:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/16 起息日 3年：2016年10月20日；7年：2017年1月9日 10年：2016年8月25日 分销期 2/15-2/16 上市日 2/20 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7/10年：0.10% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)