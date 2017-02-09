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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 14:00 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多190亿元三期债，期限3/7/10年

    路透北京2月9日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(14日)招标增发
三期固息债，包括三年、七年和10年期，总额不超过190亿元人民币。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期               、2017年第一期               
和2016年第13期               增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和3.05%。

    具体发行条款如下：

            2016年第15期、2017年第一期和2016年第13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；7年：30亿元；10年：100亿元 
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        3/7/10年：2月14日09:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/16
    起息日          3年：2016年10月20日；7年：2017年1月9日
                    10年：2016年8月25日
    分销期          2/15-2/16
    上市日          2/20
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7/10年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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