欧股业绩：法国兴业银行第四季净利骤减，计划让汽车租赁子公司上市

路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。

这家法国第二大上市银行公布，第四季获利降幅低于预期，因反映不良贷款拨备的风险成本下降，帮助抵消了国内零售银行业务营收下滑的影响。

该银行第四季净利骤减40.5%至3.9亿欧元(4.165亿美元)，但这一结果好于路透访问的分析师平均预估的3.54亿欧元。