欧股业绩：法国兴业银行第四季净利骤减，计划让汽车租赁子公司上市

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。
这家法国第二大上市银行公布，第四季获利降幅低于预期，因反映不良贷款拨备的风险成本下降，帮助抵消了国内零售银行业务营收下滑的影响。
该银行第四季净利骤减40.5%至3.9亿欧元(4.165亿美元)，但这一结果好于路透访问的分析师平均预估的3.54亿欧元。
当季营收增长1.3%至61.3亿欧元，高于受访分析师平均预估的59.9亿欧元。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。