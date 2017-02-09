版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 14:22 BJT

台湾股市：收高再创逾20个月新高，类股轮动本地资金信心足

    路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金
、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指
数仍有续缓步创下高位的可能。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值          为1,034.46亿台币，上交
易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。
  
    〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。
    
    他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目
前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。
 
    
    本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数               涨0.26%。   
            
    分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐