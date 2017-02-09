日本债市：公债价格上扬收益率脱离一年高位，30年期公债标售结束

路透东京2月9日 - 日本公债价格周四上涨，因日本央行在最近几日加大购债，并且30年期公债标售结束令市场宽慰，尽管需求不是特别强劲。 10年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.085%，为1月31日以来最低。 在10年期公债收益率上周大涨至一年高位0.15%后，日本央行加大了10年券的购买力度，周五以0.110%的收益率进行无限制购买操作。 自周五以来，日本央行也已通过购债操作三度买入5-10年期公债，此举高度不寻常。 这种大规模购债帮助平复了市场担忧情绪，此前投资者担心日本央行有可能寻求削减购债规模。 周四8,000亿日圆(71.4亿美元)30年期日债标售的需求不温不火，但却带动先前备受打击的超长期日债反弹。 30年券收益率 跌3.5个基点至0.870%，脱离周三所及近一年高位0.915%。 此次标售投标倍数3.23倍，略低于上月上次标售的3.33倍。 20年期债收益率 跌3.5个基点至0.680%；40年期债收益率 跌4.0个基点至1.020%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.210% +0.0 -0.210% 五年期公债 -0.095% -0.5 -0.090% 10年期公债 0.085% -0.5 0.090% 20年期公债 0.680% -3.5 0.715% 30年期公债 0.870% -3.5 0.905% 10年期公债期货 149.98 +0.26 149.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 高琦/张明钧)