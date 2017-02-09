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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 15:08 BJT

日本债市：公债价格上扬收益率脱离一年高位，30年期公债标售结束

    路透东京2月9日 - 日本公债价格周四上涨，因日本央行在最近几日加大购债，并且30年期公债标售结束令市场宽慰，尽管需求不是特别强劲。
    
    10年期公债收益率              下跌0.5个基点至0.085%，为1月31日以来最低。
    
    在10年期公债收益率上周大涨至一年高位0.15%后，日本央行加大了10年券的购买力度，周五以0.110%的收益率进行无限制购买操作。

    自周五以来，日本央行也已通过购债操作三度买入5-10年期公债，此举高度不寻常。
    
    这种大规模购债帮助平复了市场担忧情绪，此前投资者担心日本央行有可能寻求削减购债规模。
    
    周四8,000亿日圆(71.4亿美元)30年期日债标售的需求不温不火，但却带动先前备受打击的超长期日债反弹。
    
    30年券收益率              跌3.5个基点至0.870%，脱离周三所及近一年高位0.915%。
    
    此次标售投标倍数3.23倍，略低于上月上次标售的3.33倍。
    
    20年期债收益率              跌3.5个基点至0.680%；40年期债收益率              跌4.0个基点至1.020%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.210%     +0.0   -0.210%
    五年期公债                      -0.095%     -0.5   -0.090%
    10年期公债                       0.085%     -0.5    0.090%
    20年期公债                       0.680%     -3.5    0.715%
    30年期公债                       0.870%     -3.5    0.905%
    10年期公债期货                   149.98    +0.26    149.72
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 高琦/张明钧)
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