台湾汇市：台币小幅收升终结连二贬，台股强外资汇入惟量能偏淡

* 台股走扬，外资买超也有汇入 * 后续关注美国总统特朗普动作，攸关全球政经情势发展 * 明日交易区间看31.000-31.150 路透台北2月9日 - 台币兑美元周四收升，随韩元走稳，但量能稍淡。汇银人士表示，台股<.TWI I>走扬，外商银同步抛汇，外资也在股市买超，短期全球的政经情势仍左右金融市场。 他们称，股市回温再创20个月高位，外资今日转为汇入；至于出口商今日美元抛盘力道稍小，央行的动作 则仍不大。由于美国总统特朗普(川普)与中国、日本的关系则一直是市场关注焦点，市场关切特朗普周五会见 日本首相安倍晋三后续动向。 〞外资今天进来了。前两天算是小调节啦。〞一位民营商银交易员说。 日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总 统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。安倍和特朗普周 五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。 美中关系方面，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利 的“建设性关系”。 交易员也表示，韩元今日稍显强势，带动台币也挥别连续两天的贬势，转收小升。不过今日汇市量能不振 ，出口商抛汇意愿不高；至于进口商的量也不大。 台湾股市周四震荡收涨0.49%，再创逾20个月的收盘高位。外资及陆资在台股转为买超41.76亿台 币，转卖为买。 韩元兑美元收报1,145.8，上日收在1,147.2。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.980/31.030，上日收在30.965。 他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.000-31.150。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.046 31.128 31.032-31.120 31.120 6.05 7.90 司 元太外汇经纪公 31.044 31.126 31.032-31.107 31.082 2.42 3.94 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.055/-0.035 美元/台币六个月期 -0.280/-0.240 -0.230/-0.190 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)