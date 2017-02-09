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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 16:56 BJT

台湾汇市：台币小幅收升终结连二贬，台股强外资汇入惟量能偏淡

    * 台股走扬，外资买超也有汇入
    * 后续关注美国总统特朗普动作，攸关全球政经情势发展
    * 明日交易区间看31.000-31.150

    路透台北2月9日 - 台币兑美元周四收升，随韩元走稳，但量能稍淡。汇银人士表示，台股<.TWI
I>走扬，外商银同步抛汇，外资也在股市买超，短期全球的政经情势仍左右金融市场。
    
    他们称，股市回温再创20个月高位，外资今日转为汇入；至于出口商今日美元抛盘力道稍小，央行的动作
则仍不大。由于美国总统特朗普(川普)与中国、日本的关系则一直是市场关注焦点，市场关切特朗普周五会见
日本首相安倍晋三后续动向。
        
    〞外资今天进来了。前两天算是小调节啦。〞一位民营商银交易员说。
       
    日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总
统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。安倍和特朗普周
五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。
    
    美中关系方面，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利
的“建设性关系”。
     
    交易员也表示，韩元今日稍显强势，带动台币也挥别连续两天的贬势，转收小升。不过今日汇市量能不振
，出口商抛汇意愿不高；至于进口商的量也不大。 

    台湾股市周四震荡收涨0.49%，再创逾20个月的收盘高位。外资及陆资在台股转为买超41.76亿台
币，转卖为买。
 
     
    韩元兑美元收报1,145.8，上日收在1,147.2。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有
扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.980/31.030，上日收在30.965。
    
    他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.000-31.150。  
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.046    31.128  31.032-31.120  31.120     6.05       7.90
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.044    31.126  31.032-31.107  31.082     2.42       3.94
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.045              -0.055/-0.035
 美元/台币六个月期        -0.280/-0.240              -0.230/-0.190
  (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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