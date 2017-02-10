表格：外资及陆资在台股买超55.82亿台币，连两日共买97.03亿台币

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透台北2月10日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超55.82亿台币，连两个交易日 买超共计97.03亿台币；上交易日修正后为买超41.22亿台币。 三大法人今日合计买超70.81亿台币，上交易日修正后为买超50.94亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/10 +55.82 +70.81 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -63.44r 2/7 +32.57 +24.48r 2/6 +20.58 +34.86r 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 +42.82 +88.05 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +