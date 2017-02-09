全球金市：金价在近三个月高位徘徊，政治不确定性提供支撑

路透2月9日 - 金价周四持于近三个月高位，因欧洲大选带来的政治风险、以及对美国总统特朗普政策的担忧，推高了对黄金的避险需求。

0708GMT，现货金跌0.1%，每盎司报1,240美元。金价周三曾触及11月11日以来最高位1,244.67美元。

美国期金涨0.2%，每盎司报1,241.30美元。

“未来几周左右，金价将略为呈现区间波动，有些上涨倾向，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。

“目前如特朗普、欧洲政局等等风险因素没有实质变化，而在这些因素下，我们的确预期市场观察人士未来数月可能保持审慎，以评估全球经济未来表现状况。”

路透技术分析师王涛表示，现货金可能小涨至每盎司1,249美元，因其已经突破1,237美元阻力。

投资者对法国极右翼政党民族阵线候选人勒庞的强势亮相感到担忧。勒庞誓言将让法国退出欧元区，并就是否保持该国的欧盟成员国地位举行全民公投。

美国总统特朗普暂时禁止七个穆斯林国家公民入境的行政令引发争议，这在近期提振了黄金的避险资产地位。

其它贵金属方面，现货银下跌0.3%至每盎司17.72美元，上日曾创下11月11日以来的最高位17.86美元。

现货铂金小升0.2%至每盎司1,014.40美元，上日触及11月9日以来最高位1,019.20美元。