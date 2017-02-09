重发-中国财政：全面开展省级地方国库现金管理，完善存款利率形成机制--财政部

中国财政部2014年启动地方国库现金管理试点，最初于六个省市开始试点，2016年又增加了15个省（市、区）。。财政部周四在其发布于官网的通知中称，相关制度体系基本建立，业务流程规范，风险可控，推广实施的条件基本具备。