《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月9日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88501人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.51 7.84 2.52 南玻 11.64 6.06 2.17 深康佳 4.54 2.82 1.82 ST中华 12.23 4.95 2.79 ST中冠 9.93 4.10 2.74 深深宝 15.53 6.56 2.67 深华发 21.81 6.54 3.77 深赤湾 18.70 11.97 1.77 特力 52.64 11.99 4.96 飞亚达 14.75 7.59 2.20 一致药业 68.84 43.32 1.80 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.50 6.48 1.48 深南电 11.21 5.55 2.28 深纺织 15.49 7.10 2.47 方大集团 14.64 7.86 2.10 深国商 13.45 5.01 3.03 深赛格 10.58 4.85 2.46 宝石 10.21 5.80 1.99 小天鹅 34.01 24.03 1.60 粤高速 7.17 5.08 1.59 晨鸣纸业 12.31 8.41 1.65 ST珠江 11.26 5.81 2.19 美菱电器 6.96 4.49 1.75 大冷股份 10.71 5.99 2.02 粤电力 5.50 3.60 1.73 佛山照明 9.75 6.26 1.76 江铃汽车 29.73 18.88 1.78 沙隆达 14.40 6.87 2.37 苏常柴 9.22 4.80 2.17 威孚高科 24.40 18.50 1.49 古井贡酒 45.99 27.26 1.91 ST东海 15.08 6.90 2.47 长安汽车 15.73 10.54 1.69 京东方 3.22 2.49 1.46 鲁泰 12.26 9.24 1.50 本钢板材 5.58 2.81 2.24 张裕 35.90 18.72 2.17 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。