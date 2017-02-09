《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月9日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.867 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.36 1.106 2.55 大众交通 6.38 0.731 1.27 永生投资 13.83 1.543 1.31 老凤祥 41.12 3.563 1.68 S中纺机 10.61 0.525 2.94 鼎立股份 11.49 0.786 2.13 氯碱化工 13.39 0.778 2.51 双钱股份 12.48 0.978 1.86 海立股份 13.26 0.817 2.36 浦东金桥 18.61 1.44 1.88 外高桥 20.62 1.67 1.80 ST联华 10.58 1.113 1.38 锦江投资 22.02 1.427 2.25 中路股份 31.46 2.095 2.19 金山开发 35.79 1.087 4.79 海欣股份 12.1 0.8 2.20 耀皮玻璃 8.29 0.727 1.66 大江股份 9.33 0.656 2.07 上柴股份 14.65 0.834 2.56 丹化科技 7.75 0.529 2.13 上海三毛 17.93 1.305 2.00 友谊股份 15.32 1.43 1.56 上工申贝 17.74 1.126 2.29 上海机电 20.8 2.175 1.39 宝信软件 17.56 1.512 1.69 上海物贸 17.76 1.098 2.36 自仪股份 20.67 1.405 2.14 上海普天 32.28 1.233 3.81 陆家嘴 22.7 1.432 2.31 华新水泥 9.58 0.736 1.90 锦江股份 29.94 2.148 2.03 鄂尔多斯 10.31 1.01 1.49 华电能源 5.02 0.502 1.46 SST天海 8.21 0.584 2.05 大名城 8.36 0.792 1.54 东方通信 8.41 0.711 1.72 黄山旅游 16.14 1.361 1.73 开开实业 19.24 1.311 2.14 海南航空 3.35 0.609 0.80 ST轻骑 13 0.631 3.00 振华重工 5.04 0.503 1.46 锦州港 4.24 0.521 1.19 九龙山 6.11 0.602 1.48 凌云股份 18.22 1.072 2.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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