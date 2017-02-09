台湾企业：中油启动逾2,000亿台币中期重大投资，上半年尚无发债计画

路透台北2月9日 - 台湾发债大户--中油周四表示，为因应政府2025年非核家园的新能源政策，将启动逾2,000亿台币的中期重大投资计划，惟去年获利高达350亿台币，今年上半年尚无发债计画。

中油董事长陈金德今日在一场记者会场边对路透表示，目前重大投资案皆为核定过的规划，并不会产生额外的资金需求。

他在记者会也称，因应非核家园及低碳计划、炼油厂结构改善、循环经济及城市安全考量等，将在台湾推动逾2,000亿台币的投资计划。

此次中油推行重大投资计划包括第三座液化天然气接收站、台中厂至通霄站新设陆管及台中液化天然气厂二期投资等合计投资金额达837.58亿台币、桃园炼油厂重油加氢脱硫工厂汰旧换新计划投资金额384.62亿台币及高雄港洲际货柜二期大林石化油品储运中心投资536.23亿台币等。