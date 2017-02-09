《汇市简讯》欧元/美元可能在1.06-1.07区间交投

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月9日 - 0746GMT * 由于市场淡静，期权到期可能对欧元/美元产生更大影响 * 执行价在1.0700-25美元的期权有17.5亿欧元，执行价在1.0650的 期权有5.5亿欧元，执行价在1.0620-25的期权则有6.5亿欧元 * 上升中的21日移动均线切入位1.0705，以及55日移动均线切入位1. 0605可能成为欧元/美元的区间 * 图表：reut.rs/2kpbiwB * 除了美国1330GMT公布的初请失业金之外，没有会影响交易的主要 数据 * 下一步很有可能在1.06-1.07区间交投。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。