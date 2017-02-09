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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 15:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能在1.06-1.07区间交投

    路透2月9日 - 0746GMT
    
    * 由于市场淡静，期权到期可能对欧元/美元产生更大影响
    
    * 执行价在1.0700-25美元的期权有17.5亿欧元，执行价在1.0650的
期权有5.5亿欧元，执行价在1.0620-25的期权则有6.5亿欧元
    
    * 上升中的21日移动均线切入位1.0705，以及55日移动均线切入位1.
0605可能成为欧元/美元的区间
    
    * 图表：reut.rs/2kpbiwB

    * 除了美国1330GMT公布的初请失业金之外，没有会影响交易的主要
数据
    
    * 下一步很有可能在1.06-1.07区间交投。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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