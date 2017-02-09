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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 16:11 BJT

日股业绩：日产汽车第三季营业利润不及预期，维持全年获利预期不变

路透东京2月9日 - 日本第二大汽车生产商日产汽车周四公布的第三季营业利润不及预期，因高企的营销及销售成本以及汇率效应抵消了国内销售增长的影响。

该公司10-12月当季营业利润1,635亿日圆(14.6亿美元)，低于上年同期的1,925.6亿日圆，也不及汤森路透I/B/E/S所调查九位分析师平均预估的1,700亿日圆。

基于日圆兑美元和欧元平均分别为105和120的预期情况，日产维持全年净利预期在5,250亿日圆不变，同时维持全年营业利润7,100亿日圆的预期不变。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
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