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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月9日

路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16
:11时，1港元=0.88409人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为20.49%，低于上交易日收盘的21.24%。
    
   公司名        A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        4.57           4.87          1.06
 建设银行                                        5.68           5.92          1.09
 中国银行                                        3.57           3.72          1.09
 农业银行                                        3.18           3.30          1.09
 招商银行                                       18.73          19.94          1.06
 中信银行                                        6.85           5.19          1.49
 交通银行                                        6.01           5.87          1.16
 民生银行                                        9.12           8.80          1.17
 中国人寿                                       26.50          23.65          1.27
 中国平安                                       36.11          41.55          0.98
 中国太保                                       28.00          29.10          1.09
 中信证券                                       16.51          16.80          1.11
 新华人寿                                       46.58          40.05          1.32
 海通证券                                       16.00          14.36          1.26
 华能国际                                        7.31           5.03          1.64
 大唐发电                                        3.90           2.10          2.10
 华电国际                                        5.06           3.34          1.71
 中煤能源                                        6.01           4.00          1.70
 中国神华                                       16.89          15.74          1.21
 中国石油                                        8.43           6.00          1.59
 兖州煤业                                       10.90           5.80          2.13
 中国石化                                        5.81           6.10          1.08
 上海石化                                        6.63           4.78          1.57
 中海油服                                       12.95           7.97          1.84
 仪征化纤                                        3.84           1.54          2.82
 中国铝业                                        4.96           4.05          1.39
 江西铜业                                       19.77          13.56          1.65
 洛阳钼业                                        4.10           2.40          1.93
 紫金矿业                                        3.58           2.93          1.38
 马钢股份                                        3.21           2.72          1.33
 鞍钢股份                                        5.87           5.68          1.17
 重庆钢铁                                        2.52           2.12          1.34
 海螺水泥                                       20.87          26.95          0.88
 洛阳玻璃                                       25.61           5.58          5.19
 京城机电                                        9.50           3.38          3.18
 中联重科                                        4.66           4.16          1.27
 金隅股份                                        4.54           3.30          1.56
 中国国航                                        7.44           5.68          1.48
 东方航空                                        7.02           4.15          1.91
 南方航空                                        7.26           4.55          1.80
 中国远洋                                        5.85           3.31          2.00
 中海集运                                        4.09           1.75          2.64
 中集集团                                       15.94          11.46          1.57
 中海发展                                        7.19           4.55          1.79
 宁沪高速                                        8.74           9.74          1.01
 深高速                                          8.80           6.96          1.43
 成渝高速                                        5.09           3.03          1.90
 皖通高速                                       14.51           5.98          2.74
 广深铁路                                        5.30           4.70          1.28
 中国南车                                       10.05           7.42          1.53
 中国交建                                       16.97           9.99          1.92
 中国铁建                                       12.61          11.06          1.29
 中国中铁                                        9.14           6.93          1.49
 长城汽车                                       12.32           8.76          1.59
 比亚迪                                         49.98          45.65          1.24
 广汽集团                                       24.08          12.48          2.18
 青岛啤酒                                       33.65          36.00          1.06
 白云山                                         24.53          19.66          1.41
 新华制药                                       12.80           5.84          2.48
 海信科龙                                       11.36           7.88          1.63
 南京熊猫                                       15.98           7.66          2.36
 晨鸣纸业                                       12.31           9.30          1.50
 上海医药                                       21.23          20.85          1.15
 中兴通讯                                       15.15          12.40          1.38
 东方电气                                       10.79           7.51          1.63
 潍柴动力                                       11.60          14.20          0.92
 东北电气                                        8.46           2.59          3.69
 广船国际                                       33.39          14.96          2.52
 昆明机床                                        8.15           2.77          3.33
 一拖股份                                       13.28           4.94          3.04
 北辰实业                                        4.27           2.58          1.87
 创业环保                                        8.40           4.37          2.17
 中国中冶                                        5.21           2.92          2.02
 金风科技                                       16.45          12.90          1.44
 丽珠                                           57.60          47.20          1.38
 万科                                           20.80          20.40          1.15
 郑煤机                                          7.97           4.62          1.95
 大连港                                          2.85           1.40          2.30
 山东墨龙                                        8.33           2.35          4.01
 浙江世宝                                       38.20           9.30          4.65
 复星医药                                       24.99          26.75          1.06
 光大银行                                        4.06           3.76          1.22
 东江环保                                       18.26          13.42          1.54
 上海电气                                        8.42           3.69          2.58
 广发证券                                       17.42          17.16          1.15
 华泰证券                                       18.24          15.74          1.31
 东方证券                                       15.15           7.75          2.21
 光大证券                                       15.99          12.60          1.44
 招商证券                                       16.82          12.10          1.57
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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