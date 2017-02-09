金属期市：伦铜跌下2月初以来高点，但仍受供应风险支撑

路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。

高盛在报告中称，过去一个月供应中断的风险日益成为铜市的焦点。智利全球最大铜矿的工人将要罢工，美国自由港麦克默伦铜金矿公司在印尼的Grasberg矿则尚未获得新的出口许可。

“供应面临的下行风险愈发可能成真，转为铜产量的损失...这些供给面的因素愈发可能支撑我们今年上半年对铜的偏多看法，”高盛称。

0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.3%至每吨5,876.50美元。上日该合约价格曾涨1.7%至5,925美元。期铜2月1日曾升至6,007美元，为11月28日来最高。

上海期交所期铜涨0.5%，报每吨47,410元人民币(6,900美元)。

一名工会领袖周三告诉路透，在周四举行既定的罢工之前，必和必拓 已开始暂停位于智利北部的Escondida铜矿的作业。

印尼铜冶炼商PT Smelting的一名官员周三称，由于工人罢工及其他问题，美国自由港麦克默伦铜金矿公司警告可能缩减其印尼铜矿的生产活动。