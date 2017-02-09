版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 18:59 BJT

投行观点：Vantiv Inc目标价从65美元上调至69美元，评级由买进下调为持有--Jefferies

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐