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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：2月8日SPDR黄金持仓增0.68%，iShares白银持仓仍持平

    路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周三的黄金持仓较周二增加0.68
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      26,768,192.1   2月8日      26,587,212.5    2月7日   180,979.6     0.68%
    iShares  334,713,128.2   2月8日     334,713,128.2    2月7日         0.0     0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)
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