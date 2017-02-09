全球贵金属：2月8日SPDR黄金持仓增0.68%，iShares白银持仓仍持平

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。