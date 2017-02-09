新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点

路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。 稍早印尼卢比兑美元 触及13,280，为1月12日来最高。当日收高0.1%，报13,310。 穆迪周三调升印尼展望，惠誉12月亦做出相同举措。 “孤立来看，穆迪对展望的调整可能不会产生太大影响，因为他们已经给予印尼投资级别以上评级，”花旗分析师在研究报告中称。 “部分投资人可能认为这增加了标普上调评级的可能性...这或许激励人气好转，”分析师们并称。 标普是主要评级机构中唯一给予印尼债信投资级别以下评级的机构，但分析师认为不久可能会上调。不过大型机构投资者要待三大评级机构都给予投资级别评级才会购买该国的债券。 多数其他亚币兑美元微涨。 中国人民币兑美元略微走坚，因美国公债收益率下滑拖累美元，不过交易商称，短期内有关人民币进一步下跌的谈论会增多。 韩元亦录得涨幅，但在窄幅区间内波动，因在美国总统特朗普与日本首相安倍晋三会面之前，投资人采取审慎立场。 特朗普与安倍晋三周五的会晤或将对日圆产生重大影响，并波及韩元等其它亚币。 新加坡外汇经济商OANDA高级交易员Stephen Innes说道，总体而言，市场参与者等待特朗普财政政策细节之际，似乎对在这一时点买入美元持谨慎态度。 他表示，在此同时，投资者似乎将资金重新投入亚洲资产。 “投资者无法光是退守等待，”他补充道。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.31 111.93 -0.34 +4.24 117.07 坡元 1.4158 1.4168 +0.07 +2.34 1.4490 台币 31.046 31.128 +0.26 +3.97 32.279 韩元 1144.19 1147.20 +0.26 +5.55 1207.70 泰铢 34.99 35.05 +0.17 +2.31 35.80 菲律宾披索 49.90 49.87 -0.06 -0.36 49.72 印尼卢比 13300.00 13320.00 +0.15 +1.28 13470.00 印度卢比 66.95 67.19 +0.35 +1.45 67.92 马币 4.4370 4.4370 +0.00 +1.07 4.4845 人民币 6.8630 6.8715 +0.12 +1.22 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙茉莉/李春喜/王琛；审校 高琦/蔡美珍)