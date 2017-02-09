香港个股：神州数码第一大股东广电运通拟减持逾21亿港元股份

路透香港2月9日 - 深圳上市公司广州广电运通金融电子股份有限公司此前通过沪港通大手买入神州数码累计近25%的股份并成为第一大股东，现在决定减持套现逾21亿港元，惟未披露获利金额。

据广电运通在深圳交易所的公告，董事会今天审议通过在12个月内，以集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式，减持不超过3亿股神州数码股份，减持价格不低于每股7港元，较现价折让最多3%。

广电运通表示，“经与神州控股经营层多次沟通、洽谈，双方在业务的相关合作方面未产生预期的协同效应，故公司拟根据市场情况，择机减持部分所持有的神州控股股票，回笼资金，寻找有利于公司产业布局的其他战略性投资并购机会。”

公司并称，减持部分同时可获得一定金额的投资收益，有利于进一 步提升公司整体资产运用效率。但最终对净利润的影响金额受实施时股票价格影响，目前尚无法准确测算。

截至周三，广电运通持有神州数码约3.13亿股股份，持股比例为24.67%。

神州数码原本属于联想集团，后来为划清业务界线而将专注于系统集成和技术服务的神州数码于2001年分拆上市，分家后两者再无任何股权关系。

神州数码周四收升1.12%，报7.21港元。（完）

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