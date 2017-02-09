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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 17:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

    路透伦敦2月9日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
    
    欧元/美元：尽管遭遇新一轮挫折，但只要日线收位处于1.0620上方，汇价仍有望继续延续年初以来看多态势，突破2016年12月所及高位1.0875的主要阻力位。只有收于1.0620下方，才能破坏当前涨势，到时欧元可能下探1月所及数年低位1.0341。
    
    美元/日圆：近期跌破112.50强化了短线看跌前景，并可能开启进一步跌势，下探109.50。但最终跌势有望在110.00下方得到良好支撑，创出下一个中期较高低位，并重启上探120.00之路。

    英镑/美元：最新强劲上冲止步，在12月所及高位1.2775处遭遇关键阻力。尽管未来几个交易日，汇价仍可能测试并突破1.2775，但市场仍需要周线站上该水准，才能确立主要底部，形成看涨结构性转变。在那之前，预计任何上冲并突破1.2775的走势都不会持续。日线若收于1.2400下方，将加大看跌前景。
    
    澳元/美元：跌势在关键中期支撑位即12月底所及低位0.7145之前止步，此后进入稳健上涨阶段。不过整体而言，中期来看，涨势继续受抑，只有日线收于0.7800上方，才能扭转这一前景。若日线收在0.7500下方，则将承压下行。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0695  1.0697  -0.02  +1.73  1.0513
    美元/日圆                   112.28  111.93  +0.31  -3.93  116.87
    欧元/日圆                   120.11  119.73  +0.32  -2.46  123.14
    美元/瑞郎                   0.9948  0.9943  +0.05  -2.26  1.0178
    英镑/美元                   1.2559  1.2537  +0.18  +1.81  1.2336
    美元/加元                   1.3139  1.3143  -0.03  -2.17  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8522  6.8414  +0.16  -1.73  6.9726
    澳元/美元                   0.7624  0.7645  -0.27  +5.67  0.7215
    新西兰元/美元               0.7205  0.7264  -0.81  +3.80  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0642  1.0639  +0.03  -0.70  1.0717
    欧元/英镑                   0.8515  0.8529  -0.16  -0.04  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.4656  9.4523  +0.14  -1.19  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3174  8.3112  +0.07  -3.70  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
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