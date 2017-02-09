路透伦敦2月9日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：尽管遭遇新一轮挫折，但只要日线收位处于1.0620上方，汇价仍有望继续延续年初以来看多态势，突破2016年12月所及高位1.0875的主要阻力位。只有收于1.0620下方，才能破坏当前涨势，到时欧元可能下探1月所及数年低位1.0341。 美元/日圆：近期跌破112.50强化了短线看跌前景，并可能开启进一步跌势，下探109.50。但最终跌势有望在110.00下方得到良好支撑，创出下一个中期较高低位，并重启上探120.00之路。 英镑/美元：最新强劲上冲止步，在12月所及高位1.2775处遭遇关键阻力。尽管未来几个交易日，汇价仍可能测试并突破1.2775，但市场仍需要周线站上该水准，才能确立主要底部，形成看涨结构性转变。在那之前，预计任何上冲并突破1.2775的走势都不会持续。日线若收于1.2400下方，将加大看跌前景。 澳元/美元：跌势在关键中期支撑位即12月底所及低位0.7145之前止步，此后进入稳健上涨阶段。不过整体而言，中期来看，涨势继续受抑，只有日线收于0.7800上方，才能扭转这一前景。若日线收在0.7500下方，则将承压下行。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0697 -0.02 +1.73 1.0513 美元/日圆 112.28 111.93 +0.31 -3.93 116.87 欧元/日圆 120.11 119.73 +0.32 -2.46 123.14 美元/瑞郎 0.9948 0.9943 +0.05 -2.26 1.0178 英镑/美元 1.2559 1.2537 +0.18 +1.81 1.2336 美元/加元 1.3139 1.3143 -0.03 -2.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.8522 6.8414 +0.16 -1.73 6.9726 澳元/美元 0.7624 0.7645 -0.27 +5.67 0.7215 新西兰元/美元 0.7205 0.7264 -0.81 +3.80 0.6941 欧元/瑞郎 1.0642 1.0639 +0.03 -0.70 1.0717 欧元/英镑 0.8515 0.8529 -0.16 -0.04 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4656 9.4523 +0.14 -1.19 9.5799 美元/挪威克朗 8.3174 8.3112 +0.07 -3.70 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)