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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 17:47 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增64.5亿台币，上周则净减39.8亿

    路透台北2月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增64.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)2,527.3亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减39.8亿台币。  
                               
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
     2/6        5,121.50                5,121.00          -0.50
     2/7        2,377.50                2,409.50         +32.00
     2/8        3,561.00                3,563.00          +2.00
     2/9        2,847.00                2,873.00         +26.00
    2/10        1,435.50                1,440.50          +5.00
 总计          15,342.50               15,407.00         +64.50
 
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
     2/6               5                       2
     2/7               5                       2
     2/8               7                       2
     2/9               6                       2
    2/10               6                       2
 总计                 29                      10
 (完)

 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
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