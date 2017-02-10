《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增64.5亿台币，上周则净减39.8亿

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透台北2月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增64.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)2,527.3亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减39.8亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2/6 5,121.50 5,121.00 -0.50 2/7 2,377.50 2,409.50 +32.00 2/8 3,561.00 3,563.00 +2.00 2/9 2,847.00 2,873.00 +26.00 2/10 1,435.50 1,440.50 +5.00 总计 15,342.50 15,407.00 +64.50 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 2/6 5 2 2/7 5 2 2/8 7 2 2/9 6 2 2/10 6 2 总计 29 10 (完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +