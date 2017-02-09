香港金融：证监会谴责技慕环球通并罚款160万港元，因杠杆外汇交易缺失

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透香港2月9日 - 香港证监会周四称，对技慕环球通金融（香港）有限公司作出谴责及罚款160万港元，因其在执行交易指示及滑点处理程序方面的不足，及其杠杆式外汇合约的电子交易系统的缺失。
证监会称，其及技慕于2016年8月共同聘请了一家独立检讨机构，对技慕的监控措施进行检讨，当中发现多项缺失，包括在执行交易指示和处理滑点方面的程序以及相关政策的不足，导致243宗涉及17名客户及超过27万港元的交易以最后可成交价而非下一个能取得的价格执行。
此外，技慕没有向客户充分披露其政策，即客户的交易指示不会在技慕对冲其承受的风险前被确认执行；为执行客户的杠杆式外汇合约交易指示而设的电子交易系统没有按照预期的方式运作，并可能会在若干情况下影响到执行价格和执行时间。
证监会指出，技慕犯有缺失，不符合《操守准则》所订的行为标准。在厘定罚则时，证监会已考虑到技慕的合作表现大幅加快了调查及纪律处分程序的进度。若非技慕表现合作，同类缺失原应被罚远高于此金额的款项。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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