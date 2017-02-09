台湾经济：内需和缓，实际产出低于潜在产出通膨预期温和--央行

路透台北2月9日 - 台湾央行周四表示，台湾的内需和缓，实际产出低于潜在产出，通膨预期温和。央行也称，主要机构预测台湾今年CPI年增率平均值为1.18%。此低于外界一般认为可能触动央行升息的警戒线--2%。

台湾日前公布1月通膨率高达2.25%创11个月新高，且高于市场预期

台湾央行发出新闻稿表示，1月CPI年增率达2.25%，主因春节落在1月，去年春节则在2月；此令部分服务费，如保姆费、计程车资等，循例加价。若扣除春节循例加价的服务费(约影响CPI年增率上升0.64个百分点)，则1月CPI年增率降为1.61%，低于去年12月1.70%。

台湾央行总裁彭淮南1月初曾于行政院表示，台湾目前需求迟缓，通膨压力相对温和，必要时央行将采取妥适的货币政策。

他曾援引各预测机构预估，今年台湾的消费者物价指数(CPI)增率为1.26-1.46%，仍在可接受范围。

目前各大金融机构普遍预估，台湾央行上半年升息的机会不大。央行去年12月底已连续两季将重贴现率维持在1.375%不变。(完)