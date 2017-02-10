台湾债市：10年券殖利率盘初随美债走扬，关注下周20年新债标售

路透台北2月10日 - 台湾10年公债106/4期发行前交易殖利率周五盘初走扬。交易员表示，美债偏多气氛消散，带动106/4殖利率趋升整理，后续留意下周20年新券106/3标债变数厘清。

他们并指出，10年新券106/4上日空单量微增至56亿台币，相较于该券300亿台币的发行量仍算温和，令轧空预期明显转弱，转而关注下周20年新券标售结果，毕竟新春以来国际板债券发行爆量恐会影响寿险业参与20年新债的标售意愿。

〞美债怎么走，大家就顺着走，只是短线题材，欠缺实质买盘。〞一位大型银行交易员说。

下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币，2月20日发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日开盘逾一小时也暂无成交纪录。

本地时间1029，106/4发行前交易殖利率升2.17个基点，报在1.1375%、成交量86.5亿台币；五年106/2期公债殖利率升0.90个基点，报0.8150%、成交量3亿台币。

交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.81-0.83%，10年新券106/4则料在1.12-1.15%。

美国公债收益率周四上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后，乐观情绪弥漫市场。10年期公债收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率上涨，因特朗普政府将公布税收计划带来乐观情绪

--美国财政：特朗普许诺数周内宣布重大税改计划，但未透露细节