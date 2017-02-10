台湾债市：10年券殖利率盘初随美债走扬，关注下周20年新债标售

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透台北2月10日 - 台湾10年公债106/4期发行前交易殖利率周五盘初走扬。交易员表示，美债偏多气氛消散，带动106/4殖利率趋升整理，后续留意下周20年新券106/3标债变数厘清。
他们并指出，10年新券106/4上日空单量微增至56亿台币，相较于该券300亿台币的发行量仍算温和，令轧空预期明显转弱，转而关注下周20年新券标售结果，毕竟新春以来国际板债券发行爆量恐会影响寿险业参与20年新债的标售意愿。
〞美债怎么走，大家就顺着走，只是短线题材，欠缺实质买盘。〞一位大型银行交易员说。
下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币，2月20日发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日开盘逾一小时也暂无成交纪录。
本地时间1029，106/4发行前交易殖利率升2.17个基点，报在1.1375%、成交量86.5亿台币；五年106/2期公债殖利率升0.90个基点，报0.8150%、成交量3亿台币。
交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.81-0.83%，10年新券106/4则料在1.12-1.15%。
美国公债收益率周四上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后，乐观情绪弥漫市场。10年期公债收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。
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路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +