亚洲橡胶：TOCOM期胶受上海期胶拖累收跌，但供应担忧抑制跌势

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下跌，受上海期市疲弱的拖累，但供应大国--泰国供应收紧的担忧挥之不去，抑制了期胶的下跌。
TOCOM-7月期胶合约收跌1.3日圆，报每公斤307.7日圆(2.74美元)。
上海主力5月期胶合约跌130元，收报每吨20,585元(2,998.67美元)。
“经过近期涨势后，东京和上海市场似乎都已失去动能，目前均看不到清晰走向，”冈藤商事策略师Kaname Gokon称。
但他并称，围绕主要产胶国泰国供应减少以及东京低库存的持续担忧还在支撑价格。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶最新报每公斤220.0美分，下跌1.6美分。
今日东京市场盘后，TOCOM社长滨田隆道称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
滨田隆道在记者会上称，TOCOM并无计划对期胶交易收紧监管或实施新措施。
上月晚些时候，TOCOM称已要求会员经纪商提交报告，详细说明客户的期胶合约部位情况；此前数周，期胶价格急剧上涨。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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