欧元债市：公债收益率从数月高位回落，因政治风险暂被搁置一旁

路透伦敦2月9日 - 欧元区多数公债收益率周四从近期触及的数月高位回落，因投资者暂将政治风险搁在一边，重返本地区受抛盘打压最严重的一些市场。

法国大选前景难以预料，以及有传言称欧洲央行将尽早撤走货币刺激措施，最近几周令欧元债市动荡不已。

本周初法国及意大利和葡萄牙等风险较大的欧元区二线国家债市遭受严重抛盘打压，但这波抛盘已过于离谱的观点让周四市场稍稍喘了口气。

“市场今日略松一口气，投资者摆脱掉部分忧虑情绪，认为之前走势冲得太远太快，”ING资深利率分析师Martin Van Vliet说道。

法国10年期公债收益率下跌1个基点至1%，继续停留在周一触及的近17个月高点1.16%下方。这导致法国和德国公债利差缩窄至70个基点，脱离周三创下约79个基点的四年最阔水准。

意大利和西班牙公债收益率都下滑约3个基点。10年期意大利公债收益率跌至2.19%左右的两周低点。

德国10年期公债收益率则上涨1个基点，脱离周三触及的两周半低点。