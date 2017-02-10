重温稿-台湾货币市场：短率略走扬，因巨额国际债券交割及票券商需求增加

* 近800亿台币国际债交割，短率略走扬 * 龙头银行买票利率未改，变动料有限 * RP提早调度资金，不致求助无门 记者 董永年 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周四略见走扬。资金调度人员称，今日有逾790亿台币的国际债券交割 ，部分银行暂停买票，拆款也到期不续，令拆款利率往区间高位靠拢，短票利率则微幅上调。 他们表示，今日虽有327亿台币的公债到期还本及付息，但因国际债券交割额度过于巨大，不少货币型基 金遭寿险业者走钱，短票到期也没续作，再加上今、明两天票券商因发票量较大，调度需求升温，因而带动短 率上扬。 〞主要是国际债券交割，另外，这两天外资出去也有影响。〞一位大型票券商交易员说。 一有拆入需求的大型银行人士称，今日向外商银行拆入虽然额度供应没问题，但利率有些微向上调整。午 后等待央行冲销的队伍中，外商银行也人影稀疏。 此外，大型龙头银行因政府基金走钱，近日均呈现关门状态。资金调度人士指出，这状况可能短期难以改 变，甚至这个月都不会拆出。 由于明日还有约457亿台币的国际债交割，资金调度人士预期，短率料将维持在区间高位。 今日有摩根大通6亿美元、Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapor Branch 6亿美元、Mun icipality Finance(Kuntarahoitus Oyj)2.5亿美元、摩根士丹利5亿美元、高盛集团6亿美元的国际债券交割 。后续尚有:10日威瑞森通讯14.75亿美元；15日第一银行5亿美元、瑞银1亿美元。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周三(8日)发行额已降至约2兆1,973亿，显示新春开市后通货回笼约1,473亿。 本地时间 17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.046 31.128 台湾加权股价指数<.TWII 9,590.18 9,543.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.400% 0.175-0.390% --两周拆款利率区间 0.200-0.390% 0.210-0.390% **短票利率走扬** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量较大，受到巨额国际债券交割影响，买票利率略有上扬，30天 期自保票利率有的开高至0.40%。 不过交易员表示，大型龙头银行的买票利率仍维持在0.38%水准，此有助于稳定利率不致飘移过高。 〞有的银行还蛮给力的，利率早上还维持住，但或许稍晚会上扬。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率在0.37-0.38%，上日在0.36%；跨月则在0.38-0.40%，上日0.37 %。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.33-0.40%，成交量为135.25亿 台币；前日加权平均利率在0.360%，区间在0.27-0.39%，成交量为66.76亿台币。上日自保60天短票成交加权 平均利率在0.381%，区间在0.28-0.46%，成交量为19.45亿台币；前日加权平均利率在0.370%，区间在0.28-0. 40%，成交量为35.38亿台币。 台湾央行周四发行2,873亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,847亿台币，发行余额增26亿台币。周五 定存单到期1,435.5亿台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为590亿台币，累计超额准备达到1,869亿台币、加计前期1% 的超额准备3,250亿台币。 **RP利率靠向区间高位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，为因应国际债券交割，自昨日下午就预先进行调度，虽然利率靠 向区间高位，但还不至于调度无门。 交易员指出，大型与中型寿险业为国际债券主要投资者，反而是小型寿险业者因额度受限，在此时扮演了 救火队角色。至于投信业者则有不少无法续作。 〞投信能续我们就阿弥陀佛了。〞一位大型证券商交易主管说。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，上日为0.31-0.35%；月内公司债附买回利 率主要落在0.41-0.45%，同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.29-0.30%，上日0.28-0.30%； 公司债月内利率主要成交在0.32-0.35%，同上日。(完) (审校 张喜良)