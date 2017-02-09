欧洲汇市：英镑兑美元小幅上涨，受乐观楼市数据助推

路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在一周以来高位交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了经济增长担忧，英国政府下月启动脱欧进程计划顺利清除议会阻碍。

过去一周英镑受到一系列经济迹象趋弱的打击，这些指标暗示消费者最终开始感受到英镑汇率下跌近20%、应会推升国内物价的影响。

本周稍早的数据也显示，英国房价出现了自去年6月公投脱欧以来的首次下降。但皇家测量师学会(RICS)的房价数据上扬，推翻市场预估的进一步温和下滑。

“在我们看到更清晰迹象，表明实质薪资下跌对消费支出产生影响之前，预计英镑不会承受较大压力，”法国兴业银行分析师Kit Juckes称。

“今早的RICS房价数据略高于预期，下一批关键数据将是明天的贸易及制造业产出等。”