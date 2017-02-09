德国经济：民间消费今年料增长1.5%--智库GfK

路透纽伦堡2月9日 - 德国智库GfK周四表示，德国今年实质民间消费料可增长1.5%，但经济面临英国退欧和美国新政府不确定性所带来的风险。

家庭支出已为支撑德国经济的重要支柱，因传统的成长驱动力量--出口增速放缓。强劲的民间支出帮助德国经济在2016年成长1.9%，为五年来最快增速。

GfK表示，欧盟数个国家的大选以及通胀形势仍是德国今年面临的风险。（完） (编译 高琦 审校 于春红)