德国经济：民间消费今年料增长1.5%--智库GfK

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽伦堡2月9日 - 德国智库GfK周四表示，德国今年实质民间消费料可增长1.5%，但经济面临英国退欧和美国新政府不确定性所带来的风险。
家庭支出已为支撑德国经济的重要支柱，因传统的成长驱动力量--出口增速放缓。强劲的民间支出帮助德国经济在2016年成长1.9%，为五年来最快增速。
GfK表示，欧盟数个国家的大选以及通胀形势仍是德国今年面临的风险。（完） (编译 高琦 审校 于春红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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