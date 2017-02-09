东南亚股市：多数收升，新加坡股市创15个月收盘高位

路透2月9日 - 东南亚股市周四多数收高，投资人对中国信心增强，新加坡股市由上日跌势反弹，在企业财报强劲的支撑下，创15个月来最高收位。 分析师指出，最近几周大宗商品价格由铜及铁矿石带头劲升，加上中国当局以货币市场利率温和收紧政策，令市场对于中国企业获利看法更加乐观。 根据汤森路透资料，MSCI明晟中国指数成份股未来12个月获利增幅预估为近15%，略高于MSCI明晟亚洲(除日本)指数成份股的13%预估增幅。 “发达市场看来转佳，中国已经稳定下来，”Lim & Tan Securities研究主管Linus Loo表示。 新加坡股市 收在2015年10月以来最高，电信及工业股带动涨势。 新加坡电信 上涨1%，因季度财报强劲。 新加坡航空 上涨1.4%，涨幅居前，该公司宣布签署一项138亿美元合约，购买 39架波音 广体飞机。 菲律宾股市 三日以来首度上涨，受金融股及电信股涨势提振。 印尼股市 小幅收高，金融股领涨；泰国股市 下跌0.4%，金融股为最大输 家。 马来西亚股市 逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.67 1.02 +0.28 +5.75 349.57 新加坡 3079.96 13.43 +0.44 +6.91 2880.76 马来西亚 休市 泰国 1583.25 -6.04 -0.38 +2.61 1542.94 印尼 5372.08 10.99 +0.20 +1.42 5296.71 菲律宾 7252.66 17.84 +0.25 +6.02 6840.64 越南 700.65 -1.39 -0.20 +5.38 664.87 (完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 戴素萍)