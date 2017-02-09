版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 18:43 BJT

东南亚股市：多数收升，新加坡股市创15个月收盘高位

    路透2月9日 - 东南亚股市周四多数收高，投资人对中国信心增强，新加坡股市由上日跌势反弹，在企业财报强劲的支撑下，创15个月来最高收位。
    
    分析师指出，最近几周大宗商品价格由铜及铁矿石带头劲升，加上中国当局以货币市场利率温和收紧政策，令市场对于中国企业获利看法更加乐观。
    
    根据汤森路透资料，MSCI明晟中国指数成份股未来12个月获利增幅预估为近15%，略高于MSCI明晟亚洲(除日本)指数成份股的13%预估增幅。

    “发达市场看来转佳，中国已经稳定下来，”Lim & Tan
Securities研究主管Linus Loo表示。
    
    新加坡股市      收在2015年10月以来最高，电信及工业股带动涨势。
    
    新加坡电信         上涨1%，因季度财报强劲。

    新加坡航空         上涨1.4%，涨幅居前，该公司宣布签署一项138亿美元合约，购买
39架波音      广体飞机。
    
    菲律宾股市      三日以来首度上涨，受金融股及电信股涨势提振。
    
    印尼股市       小幅收高，金融股领涨；泰国股市       下跌0.4%，金融股为最大输
家。
    
    马来西亚股市       逢假日休市。
 
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 369.67     1.02   +0.28   +5.75   349.57
    新加坡                            3079.96    13.43   +0.44   +6.91  2880.76
    马来西亚                          休市
    泰国                              1583.25    -6.04   -0.38   +2.61  1542.94
    印尼                              5372.08    10.99   +0.20   +1.42  5296.71
    菲律宾                            7252.66    17.84   +0.25   +6.02  6840.64
    越南                               700.65    -1.39   -0.20   +5.38   664.87
    (完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐