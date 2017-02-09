国际油市：亚洲柴油及航煤价差上涨，亚洲炼厂进入密集维修期

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透新加坡2月9日 - 亚洲柴油及航煤价差周四上涨，产业消息人士称，3月起将有多个炼厂进行维修。
但他们补充称，由于将船货运往欧洲无套利空间，因此存货仍充裕，令涨势受限。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，2月8日止当周，新加坡岸上柴油及航煤库存上升近12%至逾两个月高点1,440.8万桶。
数据显示，中国及韩国上周运往新加坡的柴油增加超过一倍，在此同时澳洲进口数量减少，是导致库存增加的原因。
俄罗斯和伊朗出口柴油至新加坡，在此同时马来西亚出口也增加。
交易商指出，近期储存在油轮的柴油船货转移至陆上储油槽，或在区域之间流动，因逆价差市场结构导致储存油品无利可图。
一名交易商称，运往欧洲柴油无套利空间，因欧洲供应仍充裕。
交易商指出，越南Saigon Petro的现货需求也提供支撑，不过数量不足以大幅提振价差。
现货市场上有一笔航煤交易，无柴油交易。
新加坡贸易商兴隆自道达尔(Total)买进25万桶2月24-28日装运的航煤，每桶较新加坡3月1-15日平均报价贴水0.10美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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