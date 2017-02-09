国际油市：亚洲汽油裂解价差升至一年高点，石脑油价差创两周高点

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透新加坡2月9日 - 亚洲汽油裂解价差周四跳涨10.9%至一年高点每桶12.77美元，此前美国库存下滑提振信心。
美国汽油库存下滑86.9万桶，与分析师预期的增加110万桶相左，这抵销了新加坡库存大增的效应。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，2月8日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存增加8.8%或116万桶，至近六年高点1,430万桶。
挪威恢复对新加坡出口，此前已连续中止五周，在此同时2月8日止当周美国对新加坡汽油出口较1月25日止当周大增68%。
亚洲石脑油裂解价差升至两周高点每吨108.65美元，因需求强劲，上日一度触及三日低点。
中国国际联合石油化工公司本周回到市场，买进3月下半月交运船货，此前曾买进一批3月上半月交运的中型船货。
日本出光兴产也回到市场，买进3月下半月交运船货，到岸价格(C&F)价格较日本报价升水处于个位数高档。
亚洲最大石脑油进口商台湾台塑，料将敲定一笔3月下半月交付的石脑油，到岸价格(C&F)价格较日本报价升水料介于每吨5-7美元。
台塑曾在1月下半月买进5万吨3月上半月交运石脑油，每吨升水约5美元。
新加坡现货市场有四笔汽油交易及两笔石脑油交易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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